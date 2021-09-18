Tepebaşı’ndan “Avrupa Hareketlilik Haftası Atölyesi”

Tepebaşı Belediyesi’nin Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA) ekibinin ortaklığı ile düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası Atölyesi’nde 5 farklı konu başlığı üzerinden kentlerde sürdürülebilir ulaşım, güvenli ve sağlıklı hareketliliğin sağlanmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

EKA, Evrensel Tasarım, Üretken Tasarım ve Topluluk Tasarımı temaları üzerinden oluşturduğu yeni nesil kolektif çalışma kültürü ile genç birey ve toplulukları bir araya getirerek özgün fikirleri görünür kılmayı amaçlayan disiplinler arası bir ekosistem ve atölye topluluğu olarak tanımlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası ise kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek üzere, her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanıyor. Hafta kapsamında, sürdürülebilir ulaşım sisteminin geliştirilmesi için yaya ve bisiklet yollarının arttırılması, ulaşım planlamasının geliştirilmesi ve bireylerin kişisel araçlar yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi ve konu üzerinde bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası Atölyesi, Yaya Hareketliliği ve Kent Hafızası, Kent Aidiyeti, Sosyal Sürdürülebilirlik, Bisiklet Scooter Hareketliliği ve Güvenli Bisiklet Yolları, Ulaşım Alternatifleri ve Teşvik Edecek Uygulamalar, Artan Aktif Hareketlilik ve Kullanıcı Profilleri, Kentsel Hareketlilik Sosyal Ekonomik Çevresel Faktörler başlıklarında gerçekleştirildi.

Zoom üzerinden online olarak gerçekleşen atölyenin ilk gün çalışmaları kapsamında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Hatice Ayataç, bir sunum yaptı. Ayataç sunumunda yaya kimliği ve kültürü oluşturmak, yürümeyi kolaylaştırmak, yürüme eylem planları ve yürümenin sağlığa etkileri gibi önemli konuları ele aldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir şehirler, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sürdürülebilir ulaşım konuları ve Tepebaşı Belediyesi’nin ilgili çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

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