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“Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK’lar” projesi eğitimlerinin Eskişehir programı gerçekleştirildi

İHA

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK’lar” projesi eğitimlerinin Eskişehir programı gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK’lar” Projesi eğitimlerinin Eskişehir programı gerçekleştirildi.
Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği Başkanlığı’nın desteklediği “Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK’lar” projesinin Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde, Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi lobicilik konusunda daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki edebilmeleri ve daha fazla söz sahibi olmalarını hedefleyen eğitimlerin Eskişehir programı, Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Sektörler arası proaktif iş birliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ortaklığında gerçekleştirilen proje, AB Başkanlığı tarafından koordine edilen Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe almaya kazandı. 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 15 ay sürecek olan projenin genel hedefi sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek olacak.
Projenin Eskişehir'deki 3 günlük eğitimin ilk gününde Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı eğitimde katılımcılara bilgiler aktardı. Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler, kamu ve özel sektörden temsilcilerin katıldığı eğitimin 4 bölümden oluşan ilk gün eğitiminde, STK'lar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında kapasite geliştirmeyi amaçlayan eğitimde SKA'nın uygulamadaki önemi anlatılırken SKA'ya inşaat, mimarlık, çevre, enerji ve enerji verimliliği sektörleri kapsamında genel bir yaklaşımda bulunuldu. Sürdürülebilir Kalkınma İçin STK’lar Projesi eğitim programı ikinci gün Abdullah Gül Üniversitesi’nden Zeynep Çiftçibaşı Güç’ün sunumuyla “Savunuculuk” başlığı ile gerçekleşti. Eğitimde STK'ların savunuculuk, iletişim ve paydaş diyaloğuna yönelik etkin eylem planlarını, mesajlarını nasıl oluşturabilecekleri anlatılırken işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu altı çizildi ve ekip çalışmaları yapılarak konuya yönelik analiz ve değerlendirmelerde bulunuldu.
“Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” üyesi olan Tepebaşı Belediyesi ile işbirliği içinde yapılan eğitime yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin temsilcileri, üniversite ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

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