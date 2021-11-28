Eskişehir ve çevre iller için “Kuvvetli sağanak yağış” uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, pazartesi günü itibariyle Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmesine göre pazartesi sabah saatlerinden sonra Eskişehir ve çevre illerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gece saatlerine kadar Bursa ve Bilecik genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar ise Eskişehir ve Kütahya geneline kuvvetli olarak görülecek. Yapılan açıklamaya göre, metrekareye 2150 kilogram yağış düşmesi beklenirken; yıldırım, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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