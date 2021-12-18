(ÖZEL) Kırık şemsiyeler Erhan amcaya emanet 77 yaşındaki deneyimli usta Erdoğan: “Aşağı yukarı 30 yılı geçkindir şemsiye tamiratı yapıyoruz” “Bölge tamircisi olduk, şehir dışından dahi gelirler”

Eskişehir'de şemsiyesi kırılan veya bozulan vatandaşlar, 77 yaşındaki tamirci Erhan Erdoğan’ın yolunu tutuyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Sıcaksular bölgesinde dükkânı bulunan tamirci Erhan Erdoğan, yaklaşık 30 yıldır kırılan veya bozulan şemsiyeleri tamir ederek tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Aynı zamanda bıçakçılıkla da uğraşan Erdoğan, çarşıda ve Eskişehir’de şemsiye tamiratı yapan tek usta olarak biliniyor. Farklı illerden de kendisine şemsiye tamiri yaptırmak için gelen insanlar olduğunu söyleyen deneyimli tamirci, yağışların yaklaştığı dönemlerde dükkânı önünde kuyruklar oluştuğunu ifade etti.



“Söktük, taktık, yaptık’ derken öğrendik”

Yıllar önce bıçakçılık yaptığı sırada, eline gelen birkaç şemsiyeyi tamir etmesi sonucu öğrendiği bu işin emek istediğini belirten 77 yaşındaki usta tamirci Erhan Erdoğan, “Baktım şemsiye tamiri yapan yok; aldık 35 tane. ‘Söktük, taktık, yaptık’ derken öğrendik. Aşağı yukarı 30 yılı geçkindir şemsiye tamiri yapıyoruz. Biraz insanı yorucu bir şeydir ve radyo, televizyon tamircisi gibi ona benzeyen, çok emek isteyen bir şey. Bazen insanı yoruyor. Yatarken kafamda bir proje çizerek ‘Bunu böyle yapsam, şöyle olur’ diyorum. Ertesi gün buraya geldiğimde, proje eskiden hazırlanmış gibi direkt uyuyor” dedi.



“Bölge tamircisi olduk, şehir dışından dahi gelirler”

Deneyimli tamirci Erdoğan, kendisine şemsiye tamiri yaptırmak için şehir dışından dahi gelen vatandaşlar olduğuna değindi. Bazen manevi değeri olan şemsiyeleri de tamir ettiğini ifade eden Erdoğan, “Bölge tamircisi olduk, şehir dışından dahi gelirler. Adam ta İzmir’den gelmiş buraya, elinde iki tane şemsiyesi var, burada yaptırdı. Kendisi anlattı, geri götürdü. Bilecik’ten gelir, her yerden gelir yani. Başka yapan yok zaten. Eski şemsiyeler de getiriyorlar. Adam geliyor diyor ki, ‘Bu benim için önemli, değeri var. Annemden, babamdan kalma’ diyor. Yapıyoruz, gönderiyoruz, gidiyor. Genelde bu zamanlar veya Nisan yağmurlarında millet kuyruk olur. O kadar güzel ve hızlı bir çalışmadır” diye konuştu.



“Yapılmayacak işlerin hepsini yapar kendisi”

Sıcaksular bölgesinde ayakkabıcılık yapan esnaf Hasan Saffet Karataş, yıllardır şemsiyelerini Erhan Usta’ya tamir ettirdiklerini belirtti. Eskişehir’de başka şemsiye tamircisi tanımadığını aktaran Karataş, “Erhan amca çarşıda tektir, burada ondan başka şemsiye tamiri yapan yoktur. Yıllardan beri şemsiye, bıçak, bütün işlerimizi ona göndeririz. İyi ve çok eski bir esnaftır. Burası zaten asırlık, o da burada bir 50 seneden beri çocuklarıyla, kendi devam eder. Esnaflığı, işçiliği güzeldir. Eskişehir’de başka şemsiye tamirciliği yapan yok yani ben bilmiyorum, bir burası var. Yapılmayacak işlerin hepsini yapar kendisi” ifadelerini kullandı.

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