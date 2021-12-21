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Kış aylarında gelinlik almak daha kârlı Yazın 4 bin TL’ye satılan gelinlik kışın 3 bin TL’ye kadar düşüyor Eskişehir’de gelinlik dikimi ve satışı yapan Dursun Sevim: “Vatandaşlar uygu fiyata gelinlik istiyorsa kışın almalarını tercih ederim”

İHA

Kış aylarında gelinlik almak daha kârlı Yazın 4 bin TL’ye satılan gelinlik kışın 3 bin TL’ye kadar düşüyor Eskişehir’de gelinlik dikimi ve satışı yapan Dursun Sevim: “Vatandaşlar uygu fiyata gelinlik istiyorsa kışın almalarını tercih ederim”

Yazın düğün sezonunda ortalama 4 bin TL’ye satılan gelinliklerin fiyatı, kış aylarında talep azlığından dolayı 3 bin TL’ye kadar düşüyor.
Düğün sezonun başlamasıyla birlikte telaşa giren çiftler, talep fazlalığından dolayı gelinlikleri pahalı fiyattan satın alıyorlar. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte azalan düğünler, gelinlik satışlarını adeta durma noktasına getiriyor. Yaz aylarında ortalama 4 bin TL olan gelinlikler, düğün sezonunun bitmesi ve satışlarının azalmasıyla birlikte fiyatları 3 bin TL’ye kadar düşürüyor.

“Mesela bu ay hiç gelinlik satmadım”
Eskişehir’de gelinlik dikimi ve satışı yapan Dursun Sevim, “Elimizde hazır bir şekilde diktiğimiz bir gelinlik varsa kışın ucuza satıyoruz. Bunun nedeni ise, kumaşını önceki fiyatlardan aldığımız için. Dolar yükselince bizim maliyetlerimiz de artıyor. Yeni bir gelinlik diktirilmek istenirse o günün fiyatı neyse ona göre satıyoruz. Yazın düğün sezonunda ortalama 67 tane gelinlik satarken kışın bu sayı yok denecek kadar düşüyor. Mesela bu ay hiç gelinlik satmadım. Vatandaşlar biraz daha uyguna gelinlik istiyorsa, kışın almalarını tercih ederim. Yazın 4 bin liraya sattığımız gelinliği kışın 3 bin liraya satabiliyoruz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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