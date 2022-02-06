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İstatistiklerle Eskişehir nüfusunun detayları Eskişehir Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 25. ili oldu Nüfusun büyük çoğunluğu Odunpazarı ve Tepebaşı’nda yaşıyor 90 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 69’unu kadınlar oluşturuyor Afyonkarahisarlılar, Eskişehir nüfusunun yüzde 7’sini kapsıyor Sarıcakaya, 2021 yılı nüfus artış hızı yüzde eksi 38,1 ile Türkiye ortalamasının çok alında kaldı Eskişehir’de yabancı nüfus arttı ve sayı 26 bin 362'ye ulaştı

İHA

İstatistiklerle Eskişehir nüfusunun detayları Eskişehir Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 25. ili oldu Nüfusun büyük çoğunluğu Odunpazarı ve Tepebaşı’nda yaşıyor 90 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 69’unu kadınlar oluşturuyor Afyonkarahisarlılar, Eskişehir nüfusunun yüzde 7’sini kapsıyor Sarıcakaya, 2021 yılı nüfus artış hızı yüzde eksi 38,1 ile Türkiye ortalamasının çok alında kaldı Eskişehir’de yabancı nüfus arttı ve sayı 26 bin 362'ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Eskişehir, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 25'inci ili oldu.
Eskişehir nüfusu 2011 yılında 781 bin 247 iken, 117 bin 122 kişi ve yüzde 15 oranında artarak 2021 yılında 898 bin 369 oldu. 2011’de Eskişehir nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 1,04’ünü oluştururken, bu oran 2021’de 1,06’ya çıktı.

Eskişehir’in yüzde 88,80’i Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yaşıyor
Eskişehir’in ilçelerinden en yüksek nüfusa sahip olan 419 bin 114 kişi ile Odunpazarı oldu. Odunpazarı’nı 378 bin 594 kişi ile Tepebaşı izlerken, üçüncü en kalabalık ilçe ise 20 bin 217 nüfus ile Sivrihisar'ın olduğu görüldü. En düşük nüfusa sahip ilçeler de 2 bin 45 kişi ile Han, 3 bin 30 kişi ile Mihalgazi ve 4 bin 611 kişi ile Sarıcakaya olarak açıklandı. Buna göre Eskişehir nüfusunun yüzde 46,65’inin Odunpazarı ilçesinde, yüzde 42,15’inin ise Tepebaşı ilçesinde ikamet ettiği, yüzde 11,20’lik nüfusun ise geriye kalan 12 ilçeye yayıldığı görüldü.

En düşük nüfus artış hızı Sarıcakaya’da görüldü
Eskişehir’de 2021 yılında yıllık nüfus artış hızı yüzde 10,7 olarak açıklanırken, bu oran Türkiye genelinde ortalama yüzde 12,7 olarak seyretti. İlçelere bakıldığında nüfus artış hızı Eskişehir’de en düşük yüzde eksi 38,1 ile Sarıcakaya ilçesinde, en yüksek ise yüzde 19,4 ile Tepebaşı ilçesinde görüldü.

Hane halkı küçüldü
Bir hane halkını oluşturan kişilerin ortalama sayısını bildiren hane halkı büyüklüğü Türkiye genelinde 3,2 olarak belirtilirken, Eskişehir’de 2,6 oldu. 2011 yılında hane halkı büyüklüğü 3 olan kentte bu oranın 10 yılda 0,4 gerilediği gözlendi.

Kentteki nüfusun cinsiyete ve yaşa göre dağılımı
Eskişehir’de 2021 yılında kadın nüfusu 450 bin 608, erkek nüfusu ise 447 bin 761 olarak hesaplandı. Nüfusun yüzde 17,63’ünü 158 bin 399 kişi ile 014 yaş arası, yüzde 70,15’ini 630 bin 224 kişi ile 1564 yaş arası ve yüzde 12,21’ini 109 bin 746 kişi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturdu. Şehrin 04 yaş arası ile en genç nüfusu, genel nüfusun yüzde 5,37’sini oluştururken, 90 yaş ve üzeri ile en yaşlı nüfus ise yüzde 0,23’ünü kapladı. Kentteki 90 yaş ve üzeri nüfusta toplam 2 bin 149 kişinin yüzde 69’unun kadın olması dikkat çekti.

Eskişehir’in yüzde 42,5’ini yaş bakımından bağımlı nüfusu oluşturuyor
Şehirdeki yaş bağımlılığına bakıldığında, çocuk bağımlılık oranı yüzde 25,1, yaşlı bağımlılık oranı yüzde 17,4 olmak üzere toplamda yüzde 42,5’lik bir oran olduğu görüldü. Bu oran, Türkiye genelinde ise yüzde 47,4 seviyesinde.

Afyonkarahisarlılar, Eskişehir nüfusunun yüzde 7’sini kapsıyor
İkamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine bakıldığında, Eskişehir nüfusunun yüzde 7’sini Afyonkarahisarlılar, yüzde 3,84’ünü Bilecikliler, yüzde 2,58’ini ise Konyalılar oluşturuyor. Aynı tabloya göre Eskişehir nüfusuna sadece 328 Hakkâri kayıtlı olan vatandaşlar şehrin yüzde 0,03’lük dilimini kapsıyor. Eskişehirliler ise Türkiye’de en çok üç büyük ilde ikamet ediyor. Buna göre Ankara’da yaşayan 46 bin 4,06 Eskişehirli, başkentin yüzde 0,83’ünü oluşturuyor. İstanbul’da 55 bin 920, İzmir’de ise 27 bin 349 Eskişehirli ikamet ediyor.

Eskişehir’in yabancı nüfusu 2 bin 845 kişi arttı
İllere ve cinsiyete göre yabancı nüfus istatistiklerinde ise Eskişehir’de 2020 yılında toplamda 23 bin 517 yabancı ikamet ederken, bu sayı 2021 yılında 2 bin 845 artarak 26 bin 362 oldu. Yabancıların 13 bin 779’unun erkek, 12 bin 583’ünün ise kadın olduğu görüldü. Türkiye genelinde 1 milyon 792 bin 39 yabancının yaşadığı belirtilirken, Eskişehir’dekilerin oranı yalnızca yüzde 1,47 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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