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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETO heyetinden Eskişehir OSB’ye ziyaret

İHA

ETO heyetinden Eskişehir OSB’ye ziyaret

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve beraberindeki heyetle ile birlikte Eskişehir OSB’yi ziyaret etti. Güler, yeniden başkanlığa seçilen Başkan Nadir Küpeli ve ekibini tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette iş birliği halinde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, Başkanı Nadir Küpeli’nin yanı sıra OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hikmet Çetin, Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar bulundu. Başkan Güler, Başkan Nadir Küpeli ve ekibini tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi ve olarak ortak akılla çalışarak, kurumlar arası ilişkileri güçlendirerek, birlikte şehrin gelişimine katkı sağlamak istediklerini ifade etti. Eskişehir OSB’nin şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu aktaran Güler, EOSB yönetimi ile devam eden iş birliklerinin bu dönem de artarak devam edeceğini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’de 4 yıllık görev süreci boyunca Eskişehir’de kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını aktardı. Eskişehir Ticaret Odası ile de şehrin ekonomisine katkı sunmak, sanayinin daha da gelişmesi adına önemli iş birlikleri yaptıklarını ileten Başkan Küpeli, yeni dönemde de uyum içerisinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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