Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri uzatıldı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021-2022 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 21 Şubat Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, önceki yıllarda açık öğretim, iktisat ve işletme fakültelerine kayıt yaptırarak öğrenim gören öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edebilmesi için kayıt yenileme işlemlerinin, 21 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan kanun 'Açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir' hükmünü içerdiğinden Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin açıköğretim programlarında kayıtlı olan ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminde silinecektir. İlişiği kesilen öğrencilerin yaz okuluna ve sonraki dönemlere kayıt hakları bulunmayacaktır" denildi. (DHA)

DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir

2022-02-19 12:06:21



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