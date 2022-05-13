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Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yıl etkinlikleri YÖK Başkanı Özvar’ın katılımıyla başladı Anadolu Üniversitesinde etkinliklerin Açılış Paneli düzenlendi

İHA

Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yıl etkinlikleri YÖK Başkanı Özvar’ın katılımıyla başladı Anadolu Üniversitesinde etkinliklerin Açılış Paneli düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Açılış Paneli’ne katıldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla farklı etkinliklerle kutlanacak. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Açılış Paneli” düzenlendi. “Pandemi Sonrası Yükseköğretimde Dijitalleşme: Beklenen Değişim ve Dönüşüm Süreçleri” başlıklı panele; YÖK Başkanı Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan panel, Açıköğretim Sistemi hakkında hazırlanan kısa film ile devam etti. Ardından YÖK Başkanı Özvar ve Rektör Erdal açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, açık ve uzaktan öğrenme bağlamında üniversitelerinin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Dijitalleşme ve dijital dönüşüm gibi kavramlar ön plana çıkmaya başlamıştır”
Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, “Covid19 pandemisi ile birlikte etkisi hayatın her alanında hissedilen küresel değişim sonucu, dijitalleşme, jeopolitik istikrarsızlık, eğitim teknolojisi ve yeni becerilere duyulan ihtiyaç gibi birçok mesele yükseköğretim kurumlarından beklentileri değiştirmiştir. Pandeminin dünya çapında hızla yayılması ile birlikte yükseköğretimde dijital dönüşümün önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılmıştır. Eğitim kurumlarının salgın nedeniyle belirli dönemlerde yüz yüze dersleri durdurmak zorunda kalması, tüm toplumlarda esnek ve sürdürülebilir bir eğitim sistemine olan ihtiyacı göstermiştir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte hayatın hemen hemen her alanında dijital teknolojiler hızla yer edinmiş ve dijitalleşme ve dijital dönüşüm gibi kavramlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Pandemi, dijitalleşme ve diğer alanlardaki küresel eğilimler, yükseköğretim kurumlarında değişimi ve dönüşümü hiç olmadığı kadar hassas ve verimli bir şekilde yönetmeye zorlamıştır. Tüm kurumlarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarında da dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayarak küresel ölçekte rekabet edebilme gücü kazanmak bir gereklilik haline gelmiştir. Dünyada yükseköğretim kurumları küreselleşmeden kaynaklanan artan rekabet ve dijital teknolojilerin sağladığı olanaklar nedeniyle dijital dönüşüm sürecine girmiştir. Dolayısıyla gündemimize ‘Pandemi Sonrası Yükseköğretimde Dijitalleşme’ konusu gelmiştir” dedi.

“Lisans düzeyinde ise açıköğretimin payı yüzde 52’dir”
Konuşmasının devamında açık, uzaktan ve hibrit modelleri çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren YÖK Başkanı Özvar, “Türkiye’de açıköğretimin geldiği konum itibarıyla da bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. Dünyada gerçekleşen dijital dönüşümlere paralel olarak, başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere birkaç üniversitemizde uygulandığı haliyle açıköğretimin mevcut biçimini güncelleme ve çeşitlendirme ihtiyacı vardır. Daha önemlisi, Türkiye’de açıköğretimin payı hem önlisans hem de lisans düzeyinde oldukça yüksektir. Önlisans düzeyinde açıköğretimin payı 20202021 öğretim yılında yüzde 73 olmuştur. Lisans düzeyinde ise açıköğretimin payı yüzde 52’dir. Bu oranlar oldukça yüksektir. Açıköğretim programlarını dönüştürme yoluyla mevcut payı önümüzdeki yıllarda azaltmayı hedefliyoruz. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki uzaktan eğitim programlarının payının ise artırılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede temel amacımız, açık, uzaktan ve hibrit modelleri çeşitlendirmektir” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sürecinde köklü tecrübesiyle evrensel ölçekte çok sayıda uygulamayı hayata geçirmiştir”
Açıköğretim Sistemi hakkında konuşma yapan Rektör Erdal, “Milyonlarca insanın üyesi olmaktan gurur duyduğu Açıköğretim Sistemimiz, açık ve uzaktan eğitimin ülkemizde akademik bir disiplin haline gelmesine ve gelişmesine, bilişim tabanlı eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ArGe faaliyetlerinin sürdürülmesine kaynaklık etmiş ve içinden geçtiğimiz ve içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde köklü tecrübesiyle evrensel ölçekte çok sayıda uygulamayı hayata geçirmiştir” şeklinde konuştu.

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