Bir hastaya aynı anda 4 kalp ameliyatı yapıldı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Ovalı: “Kalp nakli yapamayacağımıza göre, bunları düzelterek tedavi etme yolunu seçtik”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, bir hastaya aynı anda 4 kalp ameliyatı yapıldı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Ovalı ve ekibi, Eskişehir’de önemli bir başarıya imza attı. Ocak ayında bacaklarda şişme, çarpıntı ve nefes darlığı şikâyetleri ile doktora başvuran 45 yaşındaki Mustafa Topaloğlu’na, gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Bu sırada Topaloğlu’nun yapılan tetkiklerinde; kalbin iç zarında ve kapaklarda iltihap oluştuğu, enfeksiyonun kalpte bulunan 4 kapaktan üçünü ileri derecede bozduğu, kalbinde delik ve ciddi kalp yetmezliğinin de oluştuğu tespit edildi.

Topaloğlu, gerekli müdahalenin yapılması için Doç. Dr. Cengiz Ovalı’ya ulaştı. Operasyon hazırlıklarını tamamladıktan sonra hastayı ameliyata alan Ovalı; iki kapak değişikliği, bir kapağın tamiri ve kalpte bulunan deliğin de onarımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saatlik başarılı operasyonun ardından taburcu işlemleri için son kontrollerini yaptıran Topaloğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



“Bunların her biri, birer ameliyattır”

Yapılan operasyon hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ovalı, “Hastamız; bacaklarda şişme, nefes darlığı, uyuyamama ve halsizlik gibi şikâyetlerden dolayı öncelikle nefrolojiye gidiyor. Çeşitli bölümlere muayene oluyor ve sonrasında kalp rahatsızlığı tespit ediliyor. Ciddi anlamda sıkıntılı patolojiler ve riskli olunca da üst düzey bir merkezde olması gerektiği düşünülerek bizleri buluyor. Gerekli hazırlıkları hızlı bir şekilde yerine getirerek hastamızı ameliyata aldık. Kalbin 3 tane kapağı bozulmuştu. 2 tanesini değiştirdik, bir tanesini de tamir ettik. Kalp odacıkları arasında da delik söz konusuydu, onu da onardık. Bunların her biri, birer ameliyattır. Dört tanesi de bu hastamızda mevcuttu ve yapacak bir şey yoktu. Aynı anda düzeltmemiz gerekiyordu. Kalp nakli yapamayacağımıza göre, bunları düzelterek tedavi etme yolunu seçtik” dedi.



“Kalp romatizmasına yakalanmış olan hastaların tedavilerinin çok iyi yapılması gerekiyor”

Halk arasında “kalp romatizması” olarak bilinen hastalığın tedavi sürecine değinen Ovalı, “Halk arasında ‘kalp romatizması’ olarak bilinen, akut romatizmal ateş sebepli bozukluk söz konusu. Vücuttaki bakterilerin; kalp kapaklarını, böbreği ve çeşitli organları tutması sonucunda gelişiyor. Kalpte de iç yüzünü ve kapakları tutuyor. Uygun tedavi edilmediği takdirde, kalp kapaklarında çok ciddi anlamda tahribata sebep olabiliyor. Onun için kalp romatizmasına yakalanmış olan hastaların tedavilerinin çok iyi yapılması gerekiyor. Tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Özellikle kardiyoloji, kalp cerrahisi, nefroloji ve enfeksiyon hastalıkların olduğu klinikler tarafından gerçekleştirilmesi uygun oluyor” şeklinde konuştu.



“Mücadele ettik ve Allah’ın izniyle atlattık”

Yakalandığı hastalığın belirtilerinden bahseden Mustafa Topaloğlu ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ayaklarımın şişmesi ve çok rahatsız olmamdan dolayı yürüyemediğim için doktora başvurdum. Çok şükür atlattık. Anjiyo oldum. Cengiz Bey ve doktor arkadaşlar yardımcı oldular. Mücadele ettik ve Allah’ın izniyle atlattık. Şu anda çok şükür iyiyim.”

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