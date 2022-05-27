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Başkan Bıyık’tan 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü mesajı

İHA

Başkan Bıyık’tan 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak, kutsal davamızın önde gelenlerinden ve dik duruşun en büyük temsilcilerindendir. Bakanımız devlet adamlığı ve örnek duruşuyla görev bilincinin kutsallığını üstlenen, liyakat esası ile devletine ve milletine hizmet etmenin en güzel örneği olduğunun kanıtıdır. Şehit bakanımız rüşvet, yolsuzluk ve kaçakçılığa verdiği amansız mücadelesi uğruna 27 Mayıs 1980 tarihinde DevSol militanları tarafından, evinin önünde şehit edildi” ifadelerini kullandı.

“Allah hepsinden razı olsun”
Mesajının devamında şehitlerden de bahseden Başkan Bıyık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Kantinde iftarını açtıktan hemen sonra şehit edilen Ruhi Kılıçkıran’dan, yapılan otopsi sonucu 36 saattir yemek yemediği anlaşılan, cebinden sadece 35 kuruş çıkan Yusuf İmamoğlu’na; kırılmadık kemiği, patlamadık yeri kalmayan, ağzından ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava verilerek, ciğerleri de patlatıldıktan sonra okulun 3’üncü katının penceresinden aşağıya atılan Dursun Önkuzu’ya, görevli imamın ‘Hiç evliya gördünüz mü?’ diyenlere ‘Evet Halil ile Selçuk’u gördüm diyeceğim’ dediği, Selçuk Duracık ve Halil Esendağ’a, idam edilirken ‘Zafer her zaman Allah'a inananlarındır’ sözlerini ciğerlerimize ilmek ilmek işleyen Mustafa Pehlivanoğlu’na, 12 Eylül idaresi tarafından asılarak şehit edilen korkusuzca idam sehpasına yürüyüşüne şahit olan cezaevi personelinin ‘Bizce şehittir. O şehitlik mertebesine ermemiş birinin kârı değildir, sevinerek ve koşarak ilmiği boynuna geçirmek’ dediği Cengiz Baktemur’a, tarih okurken tarih yazan, ismini yere göğe kazıdığımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar daha sayamadığım nice şehitlerimiz bu davayı dava yapan bizlerin onuru, namusu her şeyden öte ömür boyu şeref nişanesi olarak taşıyacağımız yüz aklarımızdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ‘Başkalaşma tuzaklarına düşmeden, kimliğimizden kopmamızı isteyenlere aldanmadan Hak yolu, Hakikat yolu, Allah yolundan çıkmadık, bundan sonra da çıkmayacağız’ sözleri, ülkücü hareketin davasının ilk günkü gibi diri olduğunun en güzel örneğidir. Bizler Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve şehitlerimizin emaneti olan bu davayı son nefer, son nefes ve son damla kana kadar sürdürmeye ant içmiş, Ülkücü Hareket’in mensuplarıyız. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere Şehit Bakanımız Gün Sazak’ı, her biri bir destan gibi tarihe mâl olan Ülkücü Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş, dava büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

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