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AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı

İHA

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, dün etkili olan yoğun yağışlar sonrası su basan otoparktaki araçlara zarar gelmemesi için gece boyu çalışarak suyu temizledi.

AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, dün etkili olan yoğun yağışlar sonrası su basan otoparktaki araçlara zarar gelmemesi için gece boyu çalışarak suyu temizledi.
Eskişehir’de dün yaşanan şiddetli yağmur ve yer yer dolu yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın etkisiyle bazı alanlarda su baskınları oldu. Bir otoparkta yaşanan su baskınına AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi 3 su tahliye pompası ile müdahale etti. Su basan alandaki araçlara zarar gelmemesi için gece boyu çalışan ekipler, suyu tahliye etti. Otopark işletmesinin sahibi, her doğal afette olduğu gibi yoğun yağış sonrası su baskınlarında da Eskişehir halkının yardımına koştukları için AKUT Eskişehir ekibine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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