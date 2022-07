Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Mahallelerimizi ayrıt etmeden eşit hizmet veriyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçe genelinde görev yapan 57 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi. Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen buluşmaya muhtarların yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Etkinlikte ilk olarak 2022 yılı Tepebaşı Muhtarlık İşler Müdürlüğünün faaliyetlerinin yer aldığı video izlendi.

“Eşit hizmet anlayışıyla bugünlere kadar geldik”

Muhtarlarla yapılan buluşmanın ilk kez kendi yerlerinde düzenlendiğini aktaran Ataç, ileride yapılması gerekenlerden bahsetti. Ardından muhtarlara seslenen Başkan Ataç, “Burası yaklaşık 1995’ten beri projelendirilen bir alandı. İşte dönem dönem valilikte oldu, dönem dönem üniversitede oldu, dönem dönem askeriyede oldu. En sonunda dedik ki biz neden kendi yerimizi işletmiyoruz. Bundan sonra hiçbir yere tahsis etmeyeceğiz. Burayı kullanmaya başladık ve ilk toplantıyı sizlerle yaptık. Sevgili muhtarlarımız yıllardır birbirimizi çok iyi tanıdık. Birbirimizi ayırt etmeden, mahallelerimizi ayırt etmeden, eşit hizmet anlayışıyla bugünlere kadar geldik. Hala şunu hep söylerim bir belediye başkanı herkesin oyunu alamaz ama başkan olduğu zaman herkesin belediye başkanıdır. Sizler de öylesiniz, bazı gruplardan oy alırsınız bazı gruplardan oy alamazsınız. Ama mahallenizin muhtarısınız. O yüzden hiç kimseyi ayırt etmeden geldik. Bunun da yararını gördük. Çünkü insanlar eşit muameleyi gördüğü zaman mutlu oluyorlar. Allaha şükür her yere de yetişmeye çalışıyoruz. Ara ara noksanlarımız oluyor ama onun birlikte çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Sizler mahallenizin muhtarısınız, sizler orada olan her şeyi bizlere aktarırsınız bizler de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Vatandaşın derdi de çok büyük. Bunu siz birebir mahallede yaşıyorsunuz. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi. Mahalle muhtarlar ise “Tepebaşı Belediyesi her zaman yanımızda oldu” diyerek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek istek ve taleplerini aktardı.

