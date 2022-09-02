Volkan Konak ve Kıraç, Eskişehir´in 100´üncü yıl kutlamalarında sahne aldı



Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü kutlamalarına katılarak sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Volkan Konak, insanların farklı özellikleriyle ilgilenmeden sadece müzik yaptığını belirterek, "Ne giyinip ne kuşanırsanız kuşanın. Nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın, biz bunlara bakacak insanlar mıyız? Biz iyi insanların yanındayız, onların gözlerine bakarak müzik yapıyoruz. Gerisi bizden uzak olsun" dedi.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Eskişehir´de Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Kurulan platformda sahne alan Volkan Konak, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine Anadolu kültürünü çok sevdiğini söyleyerek başlayan Konak, "Ben Anadolu kültürüne çok vurgunum. Ben toprağıma çok düşkünüm. Toprak insanı vefalı olur. O yüzden kendimi bu akşam çok emniyette hissediyorum. Çünkü ben düşersem beni ayağa kaldıracak çok dost var burada. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeden müzik yapacağız. Yumurta gibi tokuşturmadan, burada her insan retinası, parmak izi farklıysa düşüncesi de farklıdır. Düşünsenize herkes mavi rengi sevse dünya ne kadar sıkıcı olur. Kaç yaşında olursanız olun, nereden gelip nereye giderseniz gidin. Ne giyinip ne kuşanırsanız kuşanın. Nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın, biz bunlara bakacak insanlar mıyız? Biz iyi insanların yanındayız, onların gözlerini bakarak müzik yapıyoruz. Gerisi bizden uzak olsun" dedi.

`TÜRKİYE´DE KADIN OLMAK ZOR ZANAAT´

Konserde erkeklere seslenerek, "Aşkınızı yeşil bir ağaç gibi koruyun" diyen Volkan Konak, Türkiye´de kadın olmanın zor olduğunu belirterek, "Aşkınızı yeşil bir ağaç gibi koruyun. Türkiye´de kadın olmak zor zanaattır. Feodal yapısı gereği, ekonomik bağımlılığı vardır. Bazen sesini çıkaramayabilir, gözyaşlarını içine akıtır, belli etmez. Ama gönlü kırılmış olabilir. Erkekler, dal rüzgarı affetse de kırılmıştır bir defa yerine gelmez. O dalı koparmamak lazım" diye konuştu.

`NASIL YAPARIM DELİ MİSİN? AĞLARIM´

Mimoza Çiçeği şarkısını söylemeden önce, çok eskiden sevdiği bir kadının hikayesini anlatan Volkan Konak şunları söyledi:

"Çok eskiden bir kızı çok sevmiştim, aradan zaman geçti, biz artık yaşlandık. Bir filimde öpüşme sahnesine rastladım meşhur olmuş. Ya bir bozuldum. Aradan zaman geçebilir ama bozuldum. Ben sonuçta taşralıyım. Kabul edemem. Çok bozuldum belli etmedim. Neden? Efendiliğimden. İki tane konservatuar okudum 8 sene karşısına çıkabilmek için. Gerçekten çok emek verdim. Sanatçı olabiliriz ama ben bu konuda, aşk konusunda biraz tutucuyum. O dönem yazdığım şarkıyı okuyacağım. Bir de öpüştüğü adamı görseniz paspal, ulan öp beni. Düşünsene bak ben bunu yapamam. Karım bir sinema sanatçısı bir dizi çekiyor. Bir özel sahne var. Öpüşme sahnesi, galasına gideceğim ben ve diyeceğim ona `muhteşem oynadın´ Nasıl yaparım deli misin? Ağlarım. Ben yapamam tutucuyum bu konuda. Ben taşralıyım. Bu konuda böyle, gideceğim de galasına öpüşmesini izleyeceğim. Yok daha neler."

Elinde Türk bayrağıyla İzmir Marşını söyleyen Volkan Konak´ın konserine Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe´nin yanı sıra Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ile çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi katıldı.

KIRAÇ, ESKİŞEHİR´DE SAHNE ALDI

Eskişehir´de ise Tepebaşı Belediyesi´nin kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç´a hayranları da eşlik etti. (DHA) DHA-Magazin Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN

2022-09-02 02:57:41



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