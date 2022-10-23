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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir´de Hamam Müzesi açıldı

DHA

Eskişehir´de Hamam Müzesi açıldı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi´nce içerisinde tellak, natır, meydancı, hamam anası, külhancı gibi hamam karakterlerinin yanı sıra balmumu heykellerin de bulunduğu Hamam Müzesi´nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, müzenin yıkanma kültürünü geçmişten bugüne konu edinmesiyle Türkiye´de ilk ve tek olduğunu söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi´nde yıkanma kültürünü geçmişten bugüne konu eden Hamam Müzesi tasarladı. Müzesinin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, protokol üyeleri, çok sayıda davetli katıldı.
Eskişehir Hamam Müzesi´nin Türkiye´nin ilk ve tek olduğunu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kentin bir müzeler şehri haline geldiğini söyledi. Eskişehir´in Bizans´tan beri sıcak suları ve hamamları ile bilinen bir şehir olduğunu ifade eden Büyükerşen, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz Eskişehir, Kütahya-Afyon kırık fay hatlarının olduğu tektonik bir yapıya sahiptir. Buradan çıkan sıcak sular, bu topraklarda yaşayan tüm kavimlere temizlik ve sağlık vermiştir. Aslında Eskişehir bir kaplıca şehridir. Suları şifalıdır ve tedavi edici özellikleri vardır. Örneğin Bizans döneminde imparatorluk ailesinin fertleri şimdi hamam diye kullandığımız yerlerini yazlık dinlenme ve tedavi merkezleri olarak kullanmış. Daha sonra Selçuklular döneminde hamam, ardından Osmanlı ve Cumhuriyet ile devam etmiş. Eskişehir´in suyu geçmişten bu yana şifalı olarak bilinmiş ve kullanılmıştır."
Eskişehir´in çok orijinal bir hamam kültürü olduğunu belirten Büyükerşen, "O kültürü yaşatmak, o kültür hakkında gelecek kuşaklara bilgi vermek için müzede tüm unsurları sergiliyoruz. Müzede hamamın ve suyun Roma zamanından bugüne kadar insanlar tarafından nasıl kullandığını anlatan örnekler var. Türk halkının nasıl bir hamam kültürü yarattığını çocuklarınız, torunlarınız başta olmak üzere gelecek kuşaklar burada görsün istiyorum" dedi. Konuşmaların ardından Büyükerşen ve beraberindekiler müzenin açılışını yaparak gezdi.
Yıkanma kültürünü geçmişten bugüne konu eden Türkiye´nin ilk ve tek Hamam Müzesi olma özelliğini taşıyan müzede tellak, natır, meydancı, hamam anası, külhancı gibi hamam karakterleri ve balmumu heykelleri yer alıyor. Ayrıca müze hamam tası, ibrik, buhurdan, nalın gibi hamam malzemeleri ve peştamal, havlu, hamam bohçası tekstil ürünleri koleksiyonlarını da barındırıyor.
Eskişehir Hamam Müzesi, Antikçağ´da ve Roma´da Yıkanma Kültürü, Anadolu Hamam Tarihi, Koku-Hamam ve Tanıkları, Resimlerle Hamam Kültürü, Kadın Hamam Kültürü, Erkek Hamam Kültürü, Hamam Kültürü, Müze Koleksiyonu Sergileme Alanı ve Eskişehir Hamam Belgeseli Gösterim Odası olmak üzere 8 farklı alandan oluşuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-10-23 13:34:05

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