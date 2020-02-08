TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında konuk ettiği Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka kar yağışı altında oynandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan Furkan Polat’ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Erkan topu kontrol edemedi. Pozisyonun devamında Mete Kaan Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
14. dakikada misafir takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan’ın şutunu kaleci Ekrem çıkardı.
48. dakikada Metehan’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci kornere tokatladı.
56. dakikada İbrahim Halil’in pasında topla buluşan Mete Kaan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0
67. dakikada sol çaprazda meşin yuvarlak ile buluşan Alperen’in sol ayağı ile çektiği sert şutu, kaleci kornere çeldi.
79. dakikada Mehmet Özcan’ın pasında oyuna yeri giren 17 yaşındaki Metehan, topa doğru hareketlendiği sırada ceza sahasında kaleci tarafından düşürüldü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Meşin yuvarlağın başına geçen Mehmet Feyzi kaleciyi geçemedi ancak kaleci Erhan’ın hatalı çıkmasından dolayı tekrarlanan penaltıda Mehmet Feyzi bu sefer topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0
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