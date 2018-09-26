Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam yeni sezonda ilk kez ekranlara geldi. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler ile oyuncu kadrosunu güçlendiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyiciler ile buluştu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonda ilk kez seyirciler ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ