Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam 116. yeni bölümü ile ATV'de ekranlara gelecek. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İşte, EDHO 116. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam 116. yeni bölümü ile saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas'ın öfkesi dinmiyor!

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...

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