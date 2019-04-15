Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat'ın Ünal'a silah doğrultarak "Ya dediğimizi yaparsın ya da ölürsün!" sözleri damga vururklen, Çakırbeyliller'in evine yapılan baskın damga vuruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı ve 132. son bölüm özeti haberimzide.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ya dediğimizi yaparsın ya da ölürsün!"

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır. Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır. Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttuğu şey, içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. SON BÖLÜM ÖZETİ

Masada farklı görüşler

Ferman sayesinde Çakırbeylilerden bir adım önde hareket eden Zeki, çıkan çatışmadan yine sağ salim kurtulmayı başaracaktır. Zeki'nin kurduğu çift taraflı tuzaktan Façalılar da paylarına düşeni alacaklardır.

İçlerinde bir sızma olduğuna artık tam anlamıyla emin olan masa üyeleri, birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Ünal Kaplan, Zeki'ye çalışan zayıf halkanın bir an önce ortaya çıkarabilmesi için düşmanla anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini savunurken, Hızır da bunun takibinin Façalılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünmektedir. Nitekim Haşmet ile tekrar bir araya gelmek için fırsat yakalayan Zeki, elinde tuttuğu bir ganimet karşılığında haraç istemeye devam eder. Yapılan anlaşma sonucunda Sivrilere giden paraları takibe alarak Yavuz'u tekrar ele geçiren Çakırbeyliler, haine ulaşmaya çok yaklaşmışken hayatından endişe eden Ferman bunun olmasına izin vermeyecektir.