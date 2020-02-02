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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı: Hızır'a büyük tuzak! EDHO 154. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni bölümünde Hızır'a karşı büyük bir tuzağın kurulduğu ve Hızır'ın kaçırıldığı görülüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı, Salı günü öncesinde merak ediliyor. Heyecanın yüksek olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 154. son bölümünde Hızır'ın aldığı Meryem'in ölümü haberinin ardından yıkılışı gözler önüne serildi. Ancak Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar geldi. Fakat Hızır, bu işte bir iş olduğunu anladı ve hainleri ortaya çıkardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. son bölüm özeti ve 155. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON 154. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır'ın riskli planı!

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir.

İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.

Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.

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