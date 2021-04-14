Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 191. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan’ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan’dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar’ı sıkıştırmaya başlar.



Tuncay’ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli’ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar’ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli’yi kurtaran ise Bahar’ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli’nin kollarına düşer.



İlyas’ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli’nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.