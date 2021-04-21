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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 191. son bölüm...

ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 191. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam Alpaslan'ın büyük yalanının ortaya çıkması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 191. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 192. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 191. SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcası Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan’ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı’nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli’nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan’la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan’dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli’yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas’ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli’nin aldığı tavır yüzünden Pınar’a gün doğar.

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