Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol karakterlerden biri olan Alparslan son bölümde başından vuruluyor. Seyircileri şoke eden bir sahnenin ardından Alparslan'ın ölerek diziye veda etti. Eşkıya Alparslan diziden neden ayrıldı? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan karakterinin neden diziden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982'de Siirt'te dünyaya geldi. Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu.

Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı.

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal’e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli

2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)

2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)

2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)

2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)

2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)

2007 – Elif’in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)

2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)