Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan (Sanem Çelik) diziden neden ayrıldı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CEYLAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan Çakırbeyli karakterini canlandıran Sanem Çelik'in diziden neden ayrıldığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.