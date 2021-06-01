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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

ATV'nin 5. sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle daha izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Hayranlarının merakla araştırdığı sorunun cevabı ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yapıyor? EDHO ne zaman final yapacak?

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman final yapacağı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. İşte konuyla ilgili son bilgiler...

EDHO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli savaşı başlatmıştır. İzleyiciler bu savaşın karşılığında final sorusunu araştırıyor. Yapımcı Raci Şaşmaz kaçıncı bölümle diziye veda edileceğini de açıkladı.

EDHO yapımcısı, 300. bölüm ile sembolik bir final yapmayı hedeflediklerini duyurdu. Henüz final kararıyla ilgili resmi bir açıklama daha yapılmazken dizinin 2025 yılına kadar devam etmesi hedefleniyor.

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