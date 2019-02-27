Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. son bölümü izlendi. Hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her bölümü izleyicinin nefesini kesen EDHO son bölümünde, Zeki Çakırbeyliler ve Façalıların karşısına dikildi ve kan parası bahanesiyle masaya herkesten harac istedi. Harac verilmemesi durumunda ölümle sonuçlanacağını söyledi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU? EDHO 126. BÖLÜM



Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.