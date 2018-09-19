Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 107. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Atv'de yayınlanan dizinin yeni sezonu için izleyiciler bekleyiş içinde. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan fragmanda, Hızır Çakırbeyli'nin masada söylediği "Bu masadaki herhangi biri senin dostunsa, sonu senin gibi olacak!" sözleri izleyicide merak uyandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

108. yeni bölümüyle yeni sezona merhaba diyecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 25 Eylül Salı günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı;

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EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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