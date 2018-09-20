Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi başladığı tarihten bu yana yayınlandığı kanalın en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Dizi yayınlandığı son bölümden sonra sezona ara vermişti. Sezon finalinde yaşananlar dizi severleri oldukça heyecanlandırmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz'ın yeni sezona başrol oyuncularından olan ve Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakırın da veda etmesi üzerine izleyiciler yeni sezonun başlayacağı tarihi merakla beklemeye başladı. EDHO 4. sezon ne zaman başlayacak? EDHO dizisinin kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler? İşte dizinin yeni sezonu hakkında tüm detaylar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezonda yine izleyenleriyle beraber olacak. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finalinde belli oldu. EDHO yeni sezona 25 Eylül salı günü başlayacağını duyurdu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI

EDHO YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katacak. Kadroya iki yeni tecrübeli oyuncunun dahil olduğu biliniyor. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yer alacaklar. Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın dizide Ortadoğu'lu bir karaktere can vereceği söylentiler arasında.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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