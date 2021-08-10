Eşkıya filmi oyuncuları kimler? Eşkıya filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç'in aldığı Eşkıya filmi hakkında detaylar haberimizde...
EŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eşkıya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç... 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran’ ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Bu en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul’ a gitmiştir. Baran da onu bulmak üzere İstanbul’un yolunu tutar.
EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin bir kısmı Şanlıurfa'da çekilirken, asıl hikayenin yaşandığı bölümler ise İstanbul Haydarpaşa, Beyoğlu ve Tarlabaşı semtlerinde çekildi.
EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
|Oyuncu
|Rolü
|Şener Şen
|Baran (Eşkıya)
|Uğur Yücel
|Cumali
|Şermin Hürmeriç
|Keje
|Yeşim Salkım
|Emel
|Kamuran Usluer
|Berfo/Mahmut Şahoğlu
|Ülkü Duru
|Emel'in annesi
|Özkan Uğur
|Sedat
|Necdet Mahfi Ayral
|Andrey Mişkin
|Kayhan Yıldızoğlu
|Artist Kemal
|Güven Hokna
|Sevim Abla
|Kemal İnce
|Mustafa
|Melih Çardak
|Demircan
|Settar Tanrıöğen
|(Kız) Naci
|Celal Perk
|Deli Selim
|Ümit Çırak
|Cimbom
|Rıza Sönmez
|Avarel
|Romina
|Sekine
|Kezban Altuğ
|Fatma
|Kurtcebe Turgul
|Jilet Cemal
|Can Yılmaz
|Hakan
|Yurdan Edgü
|Cumali'nin halası
|Zübeyde Erden
|Ceren Ana
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