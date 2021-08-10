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Eşkıya filmi oyuncuları kimler? Eşkıya filmi nerede çekildi? Eşkıya filmi konusu

Eşkıya filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Eşkıya filmi, Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı 1996 yapımı dram filmidir. İzleyiciler 'Eşkıya filmi nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Eşkıya filmi oyuncuları ve konusu...

Eşkıya filmi oyuncuları kimler? Eşkıya filmi nerede çekildi? Eşkıya filmi konusu

Eşkıya filmi oyuncuları kimler? Eşkıya filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç'in aldığı Eşkıya filmi hakkında detaylar haberimizde...

EŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç... 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran’ ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Bu en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul’ a gitmiştir. Baran da onu bulmak üzere İstanbul’un yolunu tutar.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bir kısmı Şanlıurfa'da çekilirken, asıl hikayenin yaşandığı bölümler ise İstanbul Haydarpaşa, Beyoğlu ve Tarlabaşı semtlerinde çekildi.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü
Şener Şen Baran (Eşkıya)
Uğur Yücel Cumali
Şermin Hürmeriç Keje
Yeşim Salkım Emel
Kamuran Usluer Berfo/Mahmut Şahoğlu
Ülkü Duru Emel'in annesi
Özkan Uğur Sedat
Necdet Mahfi Ayral Andrey Mişkin
Kayhan Yıldızoğlu Artist Kemal
Güven Hokna Sevim Abla
Kemal İnce Mustafa
Melih Çardak Demircan
Settar Tanrıöğen (Kız) Naci
Celal Perk Deli Selim
Ümit Çırak Cimbom
Rıza Sönmez Avarel
Romina Sekine
Kezban Altuğ Fatma
Kurtcebe Turgul Jilet Cemal
Can Yılmaz Hakan
Yurdan Edgü Cumali'nin halası
Zübeyde Erden Ceren Ana

Film müziği

Erkan Oğur'un hazırladığı film müziği, 12 parçadan oluşan bir albümle piyasaya sürüldü.

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