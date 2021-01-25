Esmer (kahverengi) şeker; beyaz kristal şekerin, ön işlemlerden geçirilmiş ve gıda saflığına ulaştırılmış bir miktar melas ile karıştırılması yoluyla elde edilen şekerdir. Rengi esmer olduğu için esmer ya da kahverengi şeker olarak adlandırılır. Başka bir deyişle kahverengi şeker, sakkaroz ve invert şeker miktarı toplam olarak ağırlıkça en az %88 olan, nemli, kahverengi tonlardaki ince taneli şekerdir. Ticari olarak rafine edilmiş beyaz şeker kristallerinin şeker melası ile kristal yüzeyinde arzu edilen kalınlıkta bir film tabakası oluşturacak şekilde karıştırılması ile elde edilir. Renk koyuluğu, içerdiği melas miktarına göre değişim gösterir. Açık esmer şeker, %3,5 oranında; koyu esmer şeker ise %6,5 oranında melas içerir.

ESMER ŞEKERİN FAYDALARI NELERDİR?