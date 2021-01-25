Esmer (kahverengi) şeker; beyaz kristal şekerin, ön işlemlerden geçirilmiş ve gıda saflığına ulaştırılmış bir miktar melas ile karıştırılması yoluyla elde edilen şekerdir. Rengi esmer olduğu için esmer ya da kahverengi şeker olarak adlandırılır. Başka bir deyişle kahverengi şeker, sakkaroz ve invert şeker miktarı toplam olarak ağırlıkça en az %88 olan, nemli, kahverengi tonlardaki ince taneli şekerdir. Ticari olarak rafine edilmiş beyaz şeker kristallerinin şeker melası ile kristal yüzeyinde arzu edilen kalınlıkta bir film tabakası oluşturacak şekilde karıştırılması ile elde edilir. Renk koyuluğu, içerdiği melas miktarına göre değişim gösterir. Açık esmer şeker, %3,5 oranında; koyu esmer şeker ise %6,5 oranında melas içerir.
ESMER ŞEKERİN FAYDALARI NELERDİR?
- Esmer şekerde oldukça faydalı mineraller bulunmaktadır. Azar oranlarda protein, vitamin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, sodyum esmer şekerin içerisinde yer alarak, özellikle de kan şekeri sıkıntıları yaşayan kişilere oldukça fayda sağlamaktadır.
- Özellikle de üretim aşamasındaki detayları göz önünde bulunduracak olursak, esmer şeker beyaz şekere oranla oldukça doğal ve katkısız bir özellik taşımaktadır.
- Beyaz şeker de bulunan sodyum esmer şekerde yer almaz.
- Esmer şeker kullanımı dahilinde pek çok tansiyon hastasının daha dengeli bir vücut yapısı olduğu da gözlemlenmektedir.
- Tüm gün boyunca alınan şeker miktarı, beyaz şekere oranla vücudun daha sağlıklı ve faydalı reaksiyonlar elde etmesine yardımcı olmaktadır.
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