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Esnaf ve sanatkarlara verilen aylık 1000 liralık hibe desteği uzatıldı. Vatandaşlar Mayıs ayı boyunca başvuru yapabilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi. Esnafa Destek E-Devlet Başvurusu nasıl yapılır?

ESNAFA DESTEK E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

ESNAFA DESTEK E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıda yer alan linke tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizler giriş yapın. Ardından karşınıza çıkan formu doldurun.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır." dedi