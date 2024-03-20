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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Esnafa finansman destek kredisi ne kadar, kaç TL oldu? Kimler TESKOMB kredi desteği alabilir, şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        Bakan Bolat'tan esnafa müjde: Esnafa finansman destek kredisi artırıldı!

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamayla esnaflara müjdeyi verdi. Daha önce esnaf başına 500 bin TL olan esnaf finansman destek kredisinin artırıldığını ve kredi almak isteyenlerin TESKOMB üzerinden alabileceğini belirtti. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:06
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan esnafa yeni bir müjde geldi. Bakan Bolat, esnafa destek kredisinin artırıldığını ve kredinin kullanıma hazır olduğunu belirtti. Esnaf ödemeleri kapsamında son 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini de belirten Bakan Bolat, kredi miktarlarını açıkladı. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        ESNAFA FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ NE KADAR OLDU?

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 29 Şubat itibarıyla hazır olduğunu belirterek, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı." dedi.

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        300 MİLYON TL'LİK TESKOMB KREDİSİ HAZIR

        AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkânlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini anımsatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi 29 Şubat itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun."

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