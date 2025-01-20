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        Haberler Bilgi Ekonomi Esnafa ve sanatkara yüzde 50, yüzde 100 faiz indirimli kredi şartları nelerdir, hangi meslek dalları için geçerli, nasıl başvurulur?

        Esnafa ve sanatkâra faiz indirimli kredi şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

        Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine faiz destekli kredi imkânına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında, Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamak amacıyla yüzde 50 veya 100 faiz indirimi yapılacak. Peki, kimler faiz indirimli krediden yararlanabilir ve başvuru şartları neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:40
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        Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine faiz destekli kredi uygulamasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 oranında faiz indirimi sağlanacak. Ayrıca, geleneksel ve kaybolmaya yüz tutan mesleklerle uğraşanlara ise yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. İşte, faiz indirimli kredi desteğine dair tüm ayrıntılar...

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        ESNAF VE SANATKÂRLARA YÜZDE 50 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

        Geçmiş yıllarda alınan kararlar kapsamında Halkbank tarafından, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2025, 2026 ve 2027 yıllarına devreden krediler ile 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'ler kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

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        HANGİ MESLEKLER YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ ALACAK?

        Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Ticaret Bakanlığında kabul edilenler) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara ise aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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        Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara yüzde 100 faiz indirim desteği verilecek.

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        BAZI DESTEKLERDEN FAYDALANANLAR İSTİSNA TUTULACAK

        Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak en fazla 3 defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı 3'ü geçemeyecek. 2020 ve 2021 yıllarında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler, kullanım tarihinden itibaren bu fıkra hükmünden istisna olacak.

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        Başvuru tarihi itibarıyla son 3 yılda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 100 bin TL ve üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, son 3 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda 100 bin TL ve üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacak.

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        FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ KULLANIMININ ŞARTLARI NEDİR?

        Kullandırılacak krediyi talep eden esnaf veya sanatkârdan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınacak.

        Esnaf ve sanatkârlar 2026'daki kullanacakları kredinin en az yüzde 33'ünün, 2027'de kullanacakları kredinin ise en az yüzde 67'sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve e-fatura, veya fatura kayıt sistemi üzerinden oluşturulan fatura ile belgelendirmek zorunda olacak.

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        FAİZ İNDİRİMLİ ESNAF VE SANATKÂR KREDİSİ ŞARTLARI

        Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkârlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, Hazine faiz desteği uygulamasından çıkılacak.

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