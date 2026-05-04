Espanyol: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:28 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 34. hafta karşılaşmasında Espanyol sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 55. ve 66. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti.
Bu sonucun ardından R. Madrid 77 puana yükseldi. Ligde 17 maçtır kazanamayan Espanyol ise 39 puanda kaldı.
Ligin 35. haftasında Real Madrid deplasmanda ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak. Espanyol ise Sevilla deplasmanında sahne alacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ