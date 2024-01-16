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        Haberler Magazin Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:27
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        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
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        Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

        Özlem Akman
        Özlem Akman

        Edinilen bilgiye göre; Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10'uncu kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

        Esra Akman
        Esra Akman
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        #Esra Akman
        #Özlem Akman
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