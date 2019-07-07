Esra Dermancıoğlu: Beni 'Güzin Abla' diye yazmayın - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; yakın dostlar Songül Öden ile Esra Dermancıoğlu, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Bir kafede oturan ikiliden Esra Dermancıoğlu, görüntülendiklerini fark edince elindeki kitapla gazetecilerle şakalaştı. Michael Brown’ın ‘Varoluş Süreci’ kitabıyla poz veren Dermancıoğlu ve Songül Öden, daha sonra soruları yanıtladı.

YENİ ROTA YUNAN ADALARI

Kısa bir süre önce Alaçatı tatilinden dönen Esra Dermancıoğlu ve Söngül Öden, önümüzdeki günlerde tatil için Yunan Adaları’na gideceklerini söyledi. Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edilen ve zor günler geçiren Beren Saat ile Alaçatı tatilinde görüntülenen Esra Dermancıoğlu, kendisine yapılan ‘Güzin Abla’ yorumlarına çok güldüğünü ifade etti.

"BENİ 'GÜZİN ABLA' DİYE YAZMAYIN"

"Beni Güzin Abla diye yazmayın" diyerek esprili bir açıklama yapan Dermancıoğlu, Beren Saat’le ilgili sorulara ise, “Benden bu konuda cevap alamazsınız” diyerek yanıtsız bıraktı.