Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, soğuk havaya rağmen dondurma yiyerek yürüyen iki arkadaş, basın mensuplarını fark edince başlarını öne eğdiler.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Dermancıoğlu’na “Ne gibi hediyeler aldınız?” sorusuna “Genelikle şapka ve atkı gibi hediyeler aldım” cevabını verdi.

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