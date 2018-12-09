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‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde birlikte oynadığı Selçuk Yöntem’le Netflix’te yayınlanacak diziyle 10 yıl sonra bir araya geleceği haberlerine Saat, “Ben varım ama Selçuk Yöntem, için şuanda bir şey diyemem zamanla belli olur” dedi.