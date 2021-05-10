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Esra İçöz: Şarkım artık kalbinize emanet

2007 yılında Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri ve fantezi müziklerden oluşan ilk albümü "İstanbul"u yayınlayan Esra İçöz, uzun bir aradan sonra yepyeni şarkısı "Oyun Bitsin" ile müzikseverlerle buluşarak, sektöre yeniden iddialı bir "Merhaba" dedi

Esra İçöz: Şarkım artık kalbinize emanet - Magazin haberleri
"Şarkım artık kalbinize emanet"
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HABERTURK.COM

Sanatçı Esra İçöz'ün, sözü ve müziği Beste İnak'a ait olan ve tüm dijital platformlarda yerini alan yeni şarkısı "Oyun Bitsin"in özgün aranjesini ise Çağlar Kocatepe üstlendi.

İçöz, yeni şarkısıyla ilgili duygularını, "Evet, sonunda sizlerle buluşturmak için gün saydığım şarkımız yayında. Biz bu şarkıyı tam sizlerle buluşturmayı planlarken maalesef pandemi süreci başladı. Ne tadımız kaldı, ne tuzumuz... Bir baktık ki aylar geçmiş ve içimdeki ses 'Haydi artık' diyince de kıpırdandık. Bana bu süreçte inanan, destek olan herkese minnettarım ve şarkım artık kalbinize emanet!" sözleriyle dile getirdi.

Esra İçöz'ün yeni şarkısı "Oyun Bitsin", Kemal Aslan yapımcılığında tüm müzik platformlarında yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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