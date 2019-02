Frank Sinatra' nın 20. ölüm yıl dönümü anısına hazırladığı albümde sanatçının birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Yücel, Sinatra'ya olan sevgisini bu albümle taçlandırdı. Amerika'daki Stanford Jazz Akademisi'ne kabul edilen sayılı müzisyenlerden biri olan Yücel, albümün tüm kayıtlarını Amerika'da hücum kayıt olarak yaptı. Albüm için "Dear Frank', çocukken şarkılarını söyleyerek büyüdüğüm Frank Sinatra'ya olan sevgimi ve hayranlığımı ifade ettiğim, üzerinde çok çalıştığımız bir proje oldu." dedi.

10 EFSANE SİNATRA ŞARKISI...

Esra Zeynep Yücel bu albümde, 'New York New York' dan 'Fly Me To The Moon' a, 'Cheek To Cheek' ten 'Funny Valnetine' e kadar usta sanatçının en sevilen 10 şarkısına yer verdi. Esra Zeynep Yücel'in 'Tribute to Sinatra' turnesine de konuk olan dünyaca ünlü caz şarkıcısı Lena Seikaly, 'Dear Frank' albümünün ortak yapımcısı olarak bu yolculukta bir kez daha Yücel'in yanında yer aldı. 'Dear Frank' albümü, DMC etiketiyle tüm müzik marketler ve dijital platformlarda yerini aldı.