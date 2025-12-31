Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Ancak başrollerini Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu sebeple seyirciler ''Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışı aksiyon ve dram türündeki yapımın 28. bölümünü bekleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...
''Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Tims&B imzalı dizi, son olarak 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aksiyon ve dram türündeki yapımın yeni bölümü 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Eşref Rüya 28. bölüm tarihi hakkında detaylar…
EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Eşref Rüya dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışına göre, dizi saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü yayınlanacak.
EŞREF RÜYA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Buna göre, Eşref Rüya dizisinin 28. bölümünün 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Akustik
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
EŞREF RÜYA 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşref, oteli Kadir’den zeki bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefine eski evi koyar. Kadir’e karşı resmen başlattığı savaşta yetimler iki cepheye bölünür.
Eşref, Kadir’e karşı kontrollü hareket etmeye çalışır fakat Sadık gözleri önünde can verince Eşref’in gözü döner. Kadir’le bir sonraki karşılaşmasında artık merhamete yer olmayacaktır.
Eşref’in cinayet işlediğine dair görüntüler Selma’nın eline geçince, Selma bu durumu kendi lehine kullanmaya karar verir.
Nisan’ı büyük bir çıkmazın içine sokan Selma, Nisan aracılığıyla Eşref’ten çok daha büyük bir organizasyonun köküne inmeyi planlar.
Sevdiği adam için hayatını riske atmayı göze alan Nisan ise planları doğrultusunda Eşref’le hararetli bir yüzleşme yaşayacaktır.