''Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Tims&B imzalı dizi, son olarak 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aksiyon ve dram türündeki yapımın yeni bölümü 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Eşref Rüya 28. bölüm tarihi hakkında detaylar…