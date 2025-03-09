EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NE?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya dizisi, izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.