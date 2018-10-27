Günümüz dijital dünyasına ilk adapte olan ülkelerden birisi tartışmasız Estonya Cumhuriyeti. Ülkenin 2007 yılında Rusya ile yaşadığı büyük e-savaşta aldığı yaralar kimilerine göre Estonyalıların kendini bu alanda çok daha hızlı geliştirmesine neden oldu. Ama ülke bu tarihten önce de dijital dünyaya uzak değildi.

Zaten Rusya ile Talinn Meydanındaki Bronz Asker heykelinin kaldırılması kararı sonrası başlayan siber saldırıların ülkeyi adeta felç etmesindeki ana sebeplerden birisi de buydu. Devleti ve kurumlarını çok iyi bir politikayla dijitalleştiren Estonya siber güvenlik konusunda dijitalleşme kadar güçlü adımlar atmamıştı ve Rusya’dan olduğu iddia edilen ülke çapında bir saldırıya hazır değildi.

Estonya dijital çağa devlet olarak adım atma konusunda ilk ve en gelişmiş örneklerden biri. Örneklemek gerekirse 2005 yılında dünyada ilk defa elektronik oy sistemini vatandaşlarına sunan ve kullandıran ülke bundan çok daha önce, 1997 yılında e-Estonya programını hayata geçirmiş ve 2000 yılından bu yana vatandaşlarına internet üzerinden vergi ödeme sistemi sunmuş bir ülke.

VERGİ ÖDEMELERİNİN % 95'İ İNTERNETTEN YAPILIYOR

Bugün 1.3 milyon nüfusu olan ülkenin vergi ödemelerinin yüzde 95’i internet üzerinden yapılıyor. Bugün ülke 2007’de aldığı siber yaradan 11 yıl sonra çok daha dijital ve siber güvenlik anlamında çok daha güçlü.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyarete gelen Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet'in katıldığı toplantıda sistem hakkında bilgi verdi.

Estonya, Avrupa Birliği (AB) çapında iş yapmak isteyen girişimcilere, Türkiye'den ayrılmadan bir Avrupa şirketi kurmak için en elverişli çözümü sunuyor. Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği e-Residency (e-Oturum) programı ile girişimciler, Türkiye'den çalışırken global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor. Yeni dijital dalgayı yakalayan global girişimciler, işlerini formalitesiz, kolay ve teknoloji odaklı bir ortamda kurma şansı elde ediyor.

Türkiye'deki girişimcilerin işlerini AB pazarının tümüne yayabilmesine imkân sağlayan e-Residency programı, Türkiye'den startup’ların Avrupa iş ortamına entegrasyonunda önemli bir adım olma özelliğine sahip.

Şimdiden 1400 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e-Residency aldığı Estonya, Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesi sonucunda bu rakamın gelecek yıllarda büyümesini hedefliyor.

PAYPAL’DAN ÖDEME ALMANIN YOLU

Program kapsamında şu ana kadar Türkiye’den 270 şirket, e-Residency yoluyla kuruldu. Ocak 2017'de başlayan Startup Vizesi programına, Türkiye'den şimdiye kadar 450 startup şirketi başvurdu.

Estonyalı yetkililer ülkemizden gösterilen yoğun ilgiden ötürü çok memnunlar ve Türkiye'nin startup topluluğuna doğrudan seslenmek ve Estonya'nın startup ekosistemine katılmayı düşünen girişimcilere kendilerini tanıtmaya çok önem veriyorlar.

Türkiye’den girişimci Arzu Altınay’ın da yaptığı üzere Paypal’dan ödeme almanın önündeki engeli de kaldırmanın yollarından birisi Estonya’da e-oturum ile şirket açmaktan geçiyor.

Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programının Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Avrupa ile Asya arasında hep bir köprü olmuş Türkiye'yi her ziyaret ettiğimizde, ortak noktalarımızın çokluğunu gördükçe şaşırıyoruz. Türkiye'nin startup ortamı ise dünyanın en etkili topluluklarından biri. Türkiye'deki girişimcilerin de bizim gibi Avrupa iş dünyasına ve dijital ortak pazara erişebilmesi gerektiğini düşünüyor, e-Residency programıyla bunu gerçekleştirecek işbirlikleri kurmaktan mutluluk duyuyoruz."

Estonya, e-Residency programını başlattığı Aralık 2014 tarihinden bu yana 157 ülkeden 47.000'den fazla kişiye e-Residency izni vermiş ve bu süre içerisinde program aracılığı ile Estonya'da kayıtlı 8000’e yakın şirket kurulmuş.

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