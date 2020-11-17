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Et kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle kurban bayramlarının vazgeçilmez lezzeti olan et kavurma, yılın her döneminde afiyetle tüketilen bir yemek. Et kavurmayı küçük dokunuşlarla çok daha muhteşem bir lezzete ulaştırmak sizin elinizde. Peki et kavurma nasıl yapılır? Tarifi nedir? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte en leziz et kavurma için pratik öneriler...

Et kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Kurban Bayramı gelince ilk akla gelen kavurma olur. Hem doyurucu hem de kolay bir yemek. Et kavurma dana, koyun, kuzu kavurma olunca daha da lezzetli olur. Hatta et kavurma bazı bölgelerde kahvaltıda bile tüketiliyor. Et kavurma genellikle akşam yemeklerinde yanına pilav ile birlikte tercih ediliyor.

Et Kavurma İçin Gereken Malzemeler:

500 gr dana eti

300 gr iç yağı

1 adet kuru soğan

Tuz

Kekik

Karabiber

Kimyon

Et Kavurma Yapılışı:

İlk önce tencere ısıtılır ve ısınan tencereye iç yağı konulur.

İç yağ eridikten sonra, tencerenin dibine çöken minik et parçalarını bir süzgeç yardımıyla alın.

Daha sonra iç yağının içerisine, küçük doğranan etleri koyun.

5-6 dakika yüksek ateşte kavurun.

İçine 1 adet bütün kabuksuz soğanı atıyoruz.

Bu pişerken ete daha da lezzet katacaktır.

1 bardak su ilave ediyoruz.

Tencerenin altını kısıyoruz.

10 dakikada bir karıştırıp, tekrar tencerenin kapağını kapatıyoruz.

Etler pişince baharatlarını ekliyoruz. (Kimyon, kekik, tuz, karabiber)

Sıcak olarak servis ediyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Et kavurmayı yaparken, arpacık soğan da kullanabilirsiniz.

Etinizin tam kıvamında ve sert olmaması için tuzunu en son ekleyin.

Eti pişirmek için kısıtlı vaktiniz varsa 1 tatlı kaşığı sirke ilave ederek pişme süresini hızlandırabilirsiniz.

Sirke az miktarda olduğu için kavurmanın tadında bir değişiklik olmayacaktır.

Eti kavurmaya pişmesine yakın kekik eklerseniz farklı bir lezzet elde edersiniz.

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