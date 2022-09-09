Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Et tartar tarifi. Et tartar nedir? Steak tartar nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef et tartar tarifi...
ABONE OL

Steak tartar nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef et tartar tarifi...

Bugün Masterchef ekranlarında Fransız mutfağına özgü Steak tartar yemeği yapılıyor. Soğuk yenen etli yemeğin nasıl yapılması gerektiği ve püf noktaları ise tarifimizde. İşte steak tartar yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

Et tartar tarifi. Et tartar nedir? Steak tartar nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef et tartar tarifi...

Fransız mutfağının klasiklerinden olan steak (et) tartar görünüşüyle oldukça ilginç bir yemek. Tarifi ne kadar kolay gözükse bile yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalarıyla beraber aslında nispeten zor bir yemektir. Bu akşam Masterchef yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında olan steak tartarın tarifi tüm püf noktalarıyla sizlerle.

TÜYOLAR

Etinizi seçerken özellikle sinirsiz ve bonfile eti olmasına dikkat edin. Steak tartar çiğ servis edilen bir yemek olduğu için içerisinde sinir bulunması yemeğinizin tadını bozacak ve etinizi sertleştirecektir. Ayıca sinir bulunmaması bakterileri en aza indirir.

Etinizi ne kadar küçük doğrarsanız içerisindeki aromatik malzemelerle o kadar karışacak ve marine olarak yumuşayacaktır.

Arpacık soğanları önceden soğuk suda bekletirseniz ekşiliği azalacaktır.

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kalan etin saklanamayacağıdır, hemen tüketilmesi gereken bir yemektir.

MALZEMELER

  • 400 gram dana bonfile ince satırlanmış
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı isot
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı kapya biberi
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yarım misket limonu
  • 2 dal taze biberiye
  • 5 adet baget ekmeği
  • 1 yarım demet maydanoz
  • isteğe göre 1 yemek kaşığı hardal
  • 2 yemek kaşığı arpacık soğan
  • isteğe göre çay kaşığı balzamik sirke

YAPILIŞI

Tüm doğranması gereken malzemeleri çok küçük hale gelecek şekilde doğrayın. Ekmeklerin iki tarafını tavada kızartın.

Et ve diğer baharatlı sos malzemelerini güzelce karıştırın. İçerisine maydanoz ve biberi de ekleyerek tekrar harmanlayın.

Bütün karışan malzemeleri bir süre tüketmeye hazır olana kadar buzdolabında soğutun.

Daire şeklinde bir kalıba eti güzelce yayın ve şekil verin. Ters çevirip bir tabağa daire şeklinde kalıp olarak eti çıkarın. kızaran ekmekleri yanına veya üzerine koyarak süsleyebilirsiniz. Pişmemiş yumurta sarısını üzerine ekledikten sonra meze veya ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Sezar'ın Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
YAŞAM İşte Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği yer!
Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi
YAŞAM Türkiye turu hayali için Hakkari'ye pedal çevirdi!
Hepsi Türkiye'de... Görülmesi gereken 12 lahit!
YAŞAM Hepsi Türkiye'de... Görülmesi gereken ölümsüz ...
Hitit kentinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen kilise kalıntılarına ulaşıldı
YAŞAM Hitit kentinde kilise kalıntıları bulundu...
Su, şelale gibi akıyor... 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı ağlıyor! - Güncel Haberler
YAŞAM Ağrı Dağı 'ağlıyor'
Kiracıların dikkatine! Bunları yapıyorsanız evden çıkartılabilirsiniz!
YAŞAM Hangi durumlarda kiracı evden çıkarılır?
9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman ve saat kaçta belli olacak? MPİ canlı yayın izle! Mili Piyango büyük ikramiyesi ne kadar, kaç lira? Milli Piyango çekilişi sonucu sorgulama sayfası
YAŞAM 9 Eylül Milli Piyango çekilişi ne zaman?
Tarihi çeşme yeni yerine taşındı
YAŞAM Tarihi çeşme yeni yerine taşındı
On Numara sonuçları saat kaçta, ne zaman belli olacak? On Numara çekiliş canlı izle! 9 Eylül On Numara büyük ikramiyesi ne kadar, kaç lira ve sonuç sorgulama sayfası
YAŞAM On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Artık kimlik kartıyla giriş yapılabilecek! Bosna Hersek'te gezilecek yerler ve turistik bölgeler
YAŞAM Bosna Hersek'te görülmesi gerekenler yerler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.