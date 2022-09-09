Fransız mutfağının klasiklerinden olan steak (et) tartar görünüşüyle oldukça ilginç bir yemek. Tarifi ne kadar kolay gözükse bile yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalarıyla beraber aslında nispeten zor bir yemektir. Bu akşam Masterchef yarışmacılarından yapılması istenen yemekler arasında olan steak tartarın tarifi tüm püf noktalarıyla sizlerle.

TÜYOLAR

Etinizi seçerken özellikle sinirsiz ve bonfile eti olmasına dikkat edin. Steak tartar çiğ servis edilen bir yemek olduğu için içerisinde sinir bulunması yemeğinizin tadını bozacak ve etinizi sertleştirecektir. Ayıca sinir bulunmaması bakterileri en aza indirir.

Etinizi ne kadar küçük doğrarsanız içerisindeki aromatik malzemelerle o kadar karışacak ve marine olarak yumuşayacaktır.

Arpacık soğanları önceden soğuk suda bekletirseniz ekşiliği azalacaktır.

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kalan etin saklanamayacağıdır, hemen tüketilmesi gereken bir yemektir.

MALZEMELER

400 gram dana bonfile ince satırlanmış

1 yumurta

1 yemek kaşığı isot

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biberi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yarım misket limonu

2 dal taze biberiye

5 adet baget ekmeği

1 yarım demet maydanoz

isteğe göre 1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı arpacık soğan

isteğe göre çay kaşığı balzamik sirke

YAPILIŞI

Tüm doğranması gereken malzemeleri çok küçük hale gelecek şekilde doğrayın. Ekmeklerin iki tarafını tavada kızartın.

Et ve diğer baharatlı sos malzemelerini güzelce karıştırın. İçerisine maydanoz ve biberi de ekleyerek tekrar harmanlayın.

Bütün karışan malzemeleri bir süre tüketmeye hazır olana kadar buzdolabında soğutun.

Daire şeklinde bir kalıba eti güzelce yayın ve şekil verin. Ters çevirip bir tabağa daire şeklinde kalıp olarak eti çıkarın. kızaran ekmekleri yanına veya üzerine koyarak süsleyebilirsiniz. Pişmemiş yumurta sarısını üzerine ekledikten sonra meze veya ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.