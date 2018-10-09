Tamara Owsley'in hayatının sonsuza dek değiştiği günden bu yana yaklaşık dört ay geçti. 32 yaşındaki anne, çocuklarıyla oyun oynarken bir örümcek tarafından ısırıldı.

Isırılmasının üstünden günler geçti ve ısırık her gün daha da kötüleşti. Owsley, yardım almak için hastaneye başvurmadan önce kolunun normale göre iki, üç kat şiştiğini söyledi.

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16 AMELİYAT GEÇİRDİ

Talihsiz kadının “et yiyen bakteriler” olarak adlandırılan ve nadir bir hastalık olan nekrotizan fasiit ile enfekte olduğu açıklandı.

Tamara Owsley, Kansas Üniversitesi Hastanesi acil servisine ilk gittiği günden bu güne kadar 16 ameliyat geçirdi.

"Bu sadece bir kabus" diyen Owsley, göğsündeki cerrahi izleri ve sol kolunun önündeki yaraların görülmesinin onun izin çok zor olduğunu söyledi.

Tamara Owsley, “Koluma bakmak istemiyorum, bunu yapamıyorum. Bütün kolum uyuşmuş bir şekilde, hissedemiyorum" diyerek, hastalığının her gün başka zorluklara yol açtığını belirtti.

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"SAÇIMI BİLE TOPLAYAMIYORUM"

"Bundan önceki Tammy öldü, artık burada yeni bir Tammy var, her şeyi yeniden öğreniyor" diyen genç kadın, "Bu zamana kadar yaptığım hiçbir şeyi yapamıyorum. Kolumu kaldıramıyorum, saçımı bile toplayamıyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Vazgeçmeye hazırdım. Doktorlara artık ameliyat olmak istemediğimi söyledim."

Uzmanlar, Owsley'in dosyası için her yıl ABD'de ortalama olarak rapor edilen 700 ila 1.200 nekrotizan fasiit olgusundan biri olduğunu ve Tamara'nın iyileşmesi için planlanan en az beş ameliyat daha olduğunu söylediler.

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KESİK, YANIK, BÖCEK ISIRIĞIYLA VÜCUDA GİRİYOR

Hastalık Kontrol Merkezlerine göre nekrotizan fasiit çok nadir görülüyor. Bununla birlikte, ekstremite (kollar ve bacaklar) kaybı ve hatta ölüme yol açabilir.

Hastalığın kesin sebebi hala bilinmemekle birlikte, araştırmacılar "et yiyen bakteriler"in sıklıkla cilde kesik, yanık, böcek ısırığı, delinme veya cerrahi yaralarla girdiğini söyledi.

Ayrıca uzmanlar, kanser, böbrek hastası veya diyabet hastalarının diğer kişilere göre enfeksiyona yakalanma olasılıklarının daha fazla olduğunu kaydetti.