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Ethereum tüm zamanların en yüksek düzeyinde! Ethereum neden yükseldi?

Yatırımcıların bir numaralı gündem maddelerinden biri de kripto para piyasaları... Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 36,500 dolar sınırını da aştı. Ethereum ise tüm zamanların en yüksek düzeyinde! Peki Ethereum neden yükseldi? İşte kripto para piyasalarında son durum...

Ethereum tüm zamanların en yüksek düzeyinde! Ethereum neden yükseldi?
DHA

Ethereum neden yükseldi? Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,500 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

UZMANLAR YORUMLADI: BİTCOİN YENİ ALTIN

Grayscale, Ethereum'a yoğun alımların geldiği Aralık ayında halka açık işlemlere kapatmıştı. Grayscale yeni karar ile, kullanıcılarının halka açık Ethereum Trust hisselerini alıp satmalarına olanak tanıyacak.

Internette arama hacmini 2017 ile kıyaslayan araştırmalar da, Bitcoin'deki hızlı tırmanışın kurumsal alımlar kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 33,821 dolar ve 36,767 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.01 artışla 36,678.02 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.01 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yüklaşık 53 milyar dolar artışla 683 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 18 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1 trilyon 14.2 dolardan, 1 trilyon 95.7 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,384 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,045 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 158 milyar dolardan, yaklaşık 7.0 milyar dolar düşüşle 151 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Newsweek Bitcoin'i yeni altın standardı olarak tanımladı" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"ABD´nin en büyük haftalık dergilerinden olan Newsweek, Bitcoin´i yeni altın standartı olarak tanımladı.

"Ana akım görüşünün değiştiği üzerinde duran yazıda, 'Parlayan her şey altın değildir, ancak Bitcoin olabilir' görüşlerine yer verildi. On binlerce okuyucusu olan derginin yeni sayısı kullanıcıya Bitcoin mesajı verdi."

Analizde, "Gelen Veriler göre, kripto para borsalarında spot ticaret hacmi, önceki tüm rekorları aşarak ocak ayında 900 milyar doları aştı. Aralık hacimleriyle karşılaştırıldığında, Ocak ayı işlem hacimleri yaklaşık yüzde 140 arttı" denildi.

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