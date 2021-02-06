HABERTURK.COM

Bitcoin son 24 saatte yüzde 6 civarında yükselerek 39.300 doların üzerine tırmandı ve 40.000 dolarlık kritik sevieyeye yaklaştı. Böylece Bitcoin'in dolar karşısındaki haftalık yükselişi yüzde 17'yi buldu.

Analistler 40.000 dolar seviyesinin aşılması durumunda yeni bir tarihi zirve görülebileceğini belirtti. Bitcoin ocak başında 41.900 doları aşarak rekor kırmıştı.

Bitcoin rekor seviyelere yaklaşırken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum ilk kez 1.700 doları aştı. Dün akşam 1.751 doları gören Ethereum sabah saatlerinde 1.676 dolara çekildi. Buna rağmen Ethereum'daki haftalık yükseliş yüzde 25'i aştı.

Son 2 haftanın belki de en çok konuşulan kripto parası Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 5.6 yükselerek 0.049 doları gördü. Dogecoin bu hafta genelinde yatırımcısına yüzde 55 kazandırdı.