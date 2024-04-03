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        Haberler Gündem Politika Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu makam odasından ilk fotoğrafını paylaştı

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu makam odasından ilk fotoğrafını paylaştı

        Behzat Ç. adlı diziyle Türkiye'nin en çok tanınan tiyatro ve sinema sanatçılarından biri haline gelen Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin adayı olarak yarıştığı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkanı oldu. Beşikçioğlu makam odasından ilk fotosunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:41
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        Beşikçioğlu ilk fotoğrafını paylaştı
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        31 Mart yerel seçim sürecinde en merak edilen isimlerden biri de ‘Behzat Amir’ karakteriyle hafızalara kazınan CHP’nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu olmuştu.

        ETİMESGUT'TA YENİ DÖNEM

        MHP’nin kalesi Etimesgut’ta, Beşikçioğlu rakibi MHP’li Enver Demirel’e yaklaşık 100 bin oy farkla üstünlük sağlayarak yeni belediye başkanı oldu.

        MAKAM ODASINDAN İLK FOTOĞRAF

        Keçiören Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda makam odasındaki çalışma masasına ait bir kareyi yansıttı...

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