Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu makam odasından ilk fotoğrafını paylaştı Behzat Ç. adlı diziyle Türkiye'nin en çok tanınan tiyatro ve sinema sanatçılarından biri haline gelen Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin adayı olarak yarıştığı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkanı oldu. Beşikçioğlu makam odasından ilk fotosunu paylaştı

Habertürk Giriş: 03.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL