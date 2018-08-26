Etiyopya’nın menfez ve köprüleri Türkiye'den gitti

Çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da çalışmalarını sürdüren ve 10’a yakın ülkede üretim gerçekleştiren İsveç merkezli ViaCon'un genel merkez yaptığı ve yaklaşık 50 ülkeyi yönetecek olan ViaCon Türkiye, yönetim faaliyetlerine Sahra üstü ülkeler ile başladı.

ViaCon Türkiye'nin 2017 yılında sadece Türkiye değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da merkezi hâline gelme kararı aldığını açıklayan ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, "2019 yılı ocak ayı itibari ile bu yönde faaliyetlere başlanılacak. Şu an Afrika’da Sahra üstü bölgede faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Etiyopya’da yapılan demiryolu projesinin bütün menfez ve köprülerini Türkiye’de ürettik. Tanzanya’daki demiryolu projesine devam ediliyor. Cezayir’de demiryolu tünel projesini gerçekleştirdik. Eylül ayında Dubai’de ViaCon Türkiye’ye bağlı bir ofis açacağız. ViaCon Türkiye ilk açıldığında Doğu Avrupa’ya bağlıydı. Daha sonra 2018 yılının başlarında ViaCon MENA oluşturuldu, merkezi Türkiye oldu" diye konuştu.

Üretiminin yüzde 80'ini ihraç ediyor

Yaklaşık 3 yıldır ağırlıklı olarak ihracat yaptıklarına değinen Başar, ihracatın yoğun olarak Türkiye’deki müteahhitlerin iş yaptığı Afrika ülkelerine gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ürettiklerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini kaydeden Başar, üretime aktif olarak başladığı 2014 yılı sonundan itibaren Romanya ve Etiyopya başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bilgisini verdi. Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Başar, şöyle devam etti:

"ViaCon’un toplam ihracatı 30 milyon TL civarında. Bu ihracatın büyük bir kısmı Türkiye’den yapılıyor. ViaCon’un Türkiye’ye gelirken asıl amacı Türkiye gibi güçlü bir ülkede bulunmaktı. Zamanla fark ettik ki ülkemiz inşaat sektöründe sadece Türkiye’den ibaret değil, Doğu’su ve Batı’sında bulunan ülkelere etkisi çok fazla. Türkiye’de bizden başka üretim gerçekleştiren yok. Son dönemde Orta Doğu, Körfez, Afrika ülkeleri ve İran’da yeni projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu pazarlarda Türkiye’nin de gücü ile birlikte ciddi potansiyel görüyoruz. 2018 yılında özellikle yüksek açıklıklı çelik köprü ürünlerini de üretmek üzere makine yatırımını devreye soktuk. Bu sayede ürün yelpazesini genişleterek hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında başarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Türkiye, ViaCon'un en büyük tesisi olmak istiyor

Şu anda en büyük fabrikaların, ViaCon Polonya ve sonrasında ViaCon Türkiye (Sakarya fabrikası) olduğuna dikkat çeken Başar, "2023 yılı hedefimiz ViaCon’un en büyük tesisi olmak. ViaCon MENA, coğrafi ve nüfus olarak en büyük ViaCon tesisi. ViaCon MENA’ya, İsveç ve Norveç’ten olumlu bir bakış var. Batı ülkelerine oranla Türkiye, İran, Irak, Suriye gibi ülkelerde yatırım potansiyeli daha fazla. Türkiye, ham madde maliyetlerinin düşük olması ve coğrafi konumu itibari ile yatırım için önemli bir ülke olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.





'Döviz kuruna karşı güvencedeyiz'

"Tüm işlerimizde kur riskini en aza indirerek çalışmalar yaptığımız için döviz kuru karşısında güvencedeyiz" diyen Onur Başar, ekonomide beklenen küçülmeden dolayı Türkiye’deki doğrudan müşterilerinde daralma görülebileceğini söyledi. Şu anda Türkistan’da ve Gürcistan’da büyük tünel projelerde anlaşma sağlamak üzere olduklarını aktaran Başar, şunları kaydetti:

"Dubai’de yaptığımız otoyol üzerinde üst geçit köprüsü projemiz bu teknolojide yapılmış dünyanın en büyük köprüsü. 30 metre büyüklüğünde olan bu köprü Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday. Üretimi Polonya yapılan projenin tasarımı ViaCon Türkiye’ye ait. Suudi Arabistan’da devam etmekte olan projemizi takip ediyoruz.

İran’da 5-6 köprüden oluşan projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çanakkale’de görüşmeye devam ettiğimiz projeler var. ViaCon Türkiye olarak ekolojik köprüler yaptık. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve ekolojik köprüler önem kazanmaya başladı. Bu sektörde Avrupa’nın en büyüğü olan ViaCon dünyada ise ilk 3’ün içinde yer alıyor. Türkiye’de bizim dışımızda bu alanda satıcı bulunuyor ancak bizden başka üretici bulunmuyor."

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